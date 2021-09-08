Хартли: быть таким талантливым, как Шипачёв, – это просто незаконно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо», который состоится сегодня, 8 сентября, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сегодня нам предстоит серьёзное испытание. Соперник и в прошлом году был очень хорош. Даже несмотря на то, что ушёл Яшкин, «Динамо» сделало несколько качественных приобретений, увеличив глубину своего состава в нападении.



Кроме того, это габаритная физически сильная команда, поэтому ждём сегодняшний матч, он должен быть интересным.



У нас сегодня будут небольшие изменения в составе в плане сочетаний игроков в звеньях. Конечно, у нас есть план, и мы постоянно узнаём что-то новое о наших хоккеистах: видим различные улучшения, вносим корректировки. Так как у нас много новичков, этот процесс будет долгим.



Так или иначе, мы добыли три победы, и я знаю, что мы станем ещё лучше. Игроки хотят работать, отлично относятся к делу, у нас высокий потенциал.



Шипачёва нельзя остановить, его можно сдержать. Он, конечно, большой мастер, очень креативный игрок. Быть таким талантливым, как он, – это просто незаконно.

Уверен, для Брюквина это будет особенный матч, всегда интересно вернуться в арену, на которой играл в матче против твоей прежней команды, пусть у неё и сменился тренер», – сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу.