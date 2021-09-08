Хартли: быть таким талантливым, как Шипачёв, – это просто незаконно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо», который состоится сегодня, 8 сентября, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Сегодня нам предстоит серьёзное испытание. Соперник и в прошлом году был очень хорош. Даже несмотря на то, что ушёл Яшкин, «Динамо» сделало несколько качественных приобретений, увеличив глубину своего состава в нападении.
Кроме того, это габаритная физически сильная команда, поэтому ждём сегодняшний матч, он должен быть интересным.
У нас сегодня будут небольшие изменения в составе в плане сочетаний игроков в звеньях. Конечно, у нас есть план, и мы постоянно узнаём что-то новое о наших хоккеистах: видим различные улучшения, вносим корректировки. Так как у нас много новичков, этот процесс будет долгим.
Так или иначе, мы добыли три победы, и я знаю, что мы станем ещё лучше. Игроки хотят работать, отлично относятся к делу, у нас высокий потенциал.
Шипачёва нельзя остановить, его можно сдержать. Он, конечно, большой мастер, очень креативный игрок. Быть таким талантливым, как он, – это просто незаконно.
Уверен, для Брюквина это будет особенный матч, всегда интересно вернуться в арену, на которой играл в матче против твоей прежней команды, пусть у неё и сменился тренер», – сказал Хартли в интервью клубному YouTube-каналу.
- 8 сентября 2021
-
15:20
-
15:08
-
14:48
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:01
-
13:26
-
13:00
-
12:52
-
12:24
-
12:06
-
11:52
-
11:28
-
11:08
-
10:46
-
10:29
-
09:55
-
09:28
-
09:16
-
08:56
-
08:46
-
08:30
-
00:49
- 7 сентября 2021
-
23:40
-
23:27
-
23:22
-
23:13
-
23:04
-
22:45
-
22:40
-
22:27
-
22:06
-
21:58
-
21:48