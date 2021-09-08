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«Динамо Р» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Брюквин: принципиальная встреча с бывшим клубом. Хочется победить сегодня

Брюквин: принципиальная встреча с бывшим клубом. Хочется победить сегодня
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Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо», который состоится сегодня, 8 сентября, в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Шипачёву нужно давать меньше пространства, меньше времени. Активно на него садиться.

Команда помощнее стала, играет в активных хоккей, поэтому сегодня будет очень быстрая и тяжёлая игра, много столкновений. Победит сильнейший.

Лично для меня такая скомканная предсезонка получилась, с «Амуром» только первую полноценную игру сыграл. Вкатываюсь, с партнёрами притираемся, сейчас должно быть всё лучше.

Принципиальная встреча с бывшим клубом. Хочется доказать, показать хорошую игру и победить сегодня», – сказал Брюквин в интервью клубному YouTube-каналу.

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