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«Позиция ИИХФ недопустима». ФХБ — об отстранении президента федерации Баскова на пять лет

«Позиция ИИХФ недопустима». ФХБ — об отстранении президента федерации Баскова на пять лет
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Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) на официальном сайте прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении президента ФХБ Дмитрия Баскова на пять лет.

«ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова», — говорится в сообщении.

Сегодня, 8 сентября, ИИХФ объявила об отстранении Баскова на пять лет. Согласно заявлению федерации, функционер отстранён из-за того, что угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями, а также злоупотребил своим положением для оказания поддержки президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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