Владелец «Каролины» ответил на слухи о том, что оффершит Котканиеми был местью за Ахо

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон прокомментировал решение клуба сделать предложение ограниченно свободному агенту «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми.

Это трактовалось как месть «ураганов» за аналогичный ход «Хабс» в 2019 году (предложение Себастьяну Ахо, повторённое в итоге «ураганами»), на что намекала сумма подписного бонуса размером в $ 20 (номер Ахо в «Каролине»). В итоге «Монреаль» не стал повторять предложение, и финн стал игроком «Каролины». Контракт рассчитан на один год и $ 6,1 млн.



«Идея насчёт мести — глупая. Мы просто хотим побеждать и делаем только то, что поможет нам выиграть больше матчей, как мы думаем. Наши скауты пришли к выводу, что это игрок с большим будущим. Возможно, его акции несколько снизились после окончания этого сезона, но мы в нём уверены.



Что касается сообщений от имени клуба в соцсетях, то мы занимаемся развлекательным бизнесом. У нас не будет лиги, если мы не будем развлекать людей. Наша философия такова — получать максимум удовольствия от привлечения внимания к себе. Может быть, нам следовало бы подумать, какое впечатление это произведёт на другую команду. Но, откровенно говоря, мы поступали так, потому что это создавало интерес для наших болельщиков. Вот и всё. Мы не занимались составлением плана. Это было как бы спонтанно.



Нас разочаровывала мысль о том, что мы оставим место под потолком зарплат. По сути, это актив, и вы не хотите, чтобы он пропадал зря. Мы изучали разные варианты того, что можно сделать. В итоге остановились на этой возможности», — приводит слова Дандона Sportsnet.