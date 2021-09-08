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Владелец «Каролины» ответил на слухи о том, что оффершит Котканиеми был местью за Ахо

Владелец «Каролины» ответил на слухи о том, что оффершит Котканиеми был местью за Ахо
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Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон прокомментировал решение клуба сделать предложение ограниченно свободному агенту «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми.

Это трактовалось как месть «ураганов» за аналогичный ход «Хабс» в 2019 году (предложение Себастьяну Ахо, повторённое в итоге «ураганами»), на что намекала сумма подписного бонуса размером в $ 20 (номер Ахо в «Каролине»). В итоге «Монреаль» не стал повторять предложение, и финн стал игроком «Каролины». Контракт рассчитан на один год и $ 6,1 млн.

«Идея насчёт мести — глупая. Мы просто хотим побеждать и делаем только то, что поможет нам выиграть больше матчей, как мы думаем. Наши скауты пришли к выводу, что это игрок с большим будущим. Возможно, его акции несколько снизились после окончания этого сезона, но мы в нём уверены.

Что касается сообщений от имени клуба в соцсетях, то мы занимаемся развлекательным бизнесом. У нас не будет лиги, если мы не будем развлекать людей. Наша философия такова — получать максимум удовольствия от привлечения внимания к себе. Может быть, нам следовало бы подумать, какое впечатление это произведёт на другую команду. Но, откровенно говоря, мы поступали так, потому что это создавало интерес для наших болельщиков. Вот и всё. Мы не занимались составлением плана. Это было как бы спонтанно.

Нас разочаровывала мысль о том, что мы оставим место под потолком зарплат. По сути, это актив, и вы не хотите, чтобы он пропадал зря. Мы изучали разные варианты того, что можно сделать. В итоге остановились на этой возможности», — приводит слова Дандона Sportsnet.

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