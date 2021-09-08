Казань может принять чемпионат мира по хоккею в 2029-2031 году

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что однажды чемпионат мира состоится в Казани.
«Уверен, что однажды взрослый чемпионат мира пройдёт в Казани. Здесь отличная инфраструктура, здесь любят хоккей, здесь есть «Ак Барс». Может быть, в 2029-2031 году, когда Россия будет претендовать на следующий чемпионат мира, настанет время для проведения взрослого турнира здесь», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».
Напомним, Казань в 2008 году принимала юниорский чемпионат мира.
Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил о цене на билеты на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2023, который пройдёт в Омске и Новосибирске. По предварительным расчётам, минимальная цена билета может составить 350 рублей. Турнир пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.
- 8 сентября 2021
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