Казань может принять чемпионат мира по хоккею в 2029-2031 году

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что однажды чемпионат мира состоится в Казани.



«Уверен, что однажды взрослый чемпионат мира пройдёт в Казани. Здесь отличная инфраструктура, здесь любят хоккей, здесь есть «Ак Барс». Может быть, в 2029-2031 году, когда Россия будет претендовать на следующий чемпионат мира, настанет время для проведения взрослого турнира здесь», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Напомним, Казань в 2008 году принимала юниорский чемпионат мира.

Ранее министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил о цене на билеты на молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2023, который пройдёт в Омске и Новосибирске. По предварительным расчётам, минимальная цена билета может составить 350 рублей. Турнир пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.