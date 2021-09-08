Войнов дебютирует за «Динамо» в матче с «Авангардом»

Сегодня, 8 сентября, пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет омский «Авангард».

За столичный клуб дебютирует защитник Вячеслав Войнов.

Стали известны составы команд на этот матч.



«Динамо» М:



Бочаров (Ерёменко);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Прибыльский — Сергеев, Клинкхаммер — Линдберг — Рашевский;

Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Брызгалов;

Новиков — Петров, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.



«Авангард»:



Грубец (Демченко);

Емелин — Покка, Дедунов — Каблуков — Комаров;

Береглазов — Каски, Цегларик — Найт — Грицюк;

Готовец — Гончаров, Шевченко — Паре — Брюквин;

Жарков, Толчинский — Прохоркин — Якупов; Дианов.



Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.