Войнов дебютирует за «Динамо» в матче с «Авангардом»
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Сегодня, 8 сентября, пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором московское «Динамо» примет омский «Авангард».
За столичный клуб дебютирует защитник Вячеслав Войнов.
Стали известны составы команд на этот матч.
«Динамо» М:
Бочаров (Ерёменко);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Прибыльский — Сергеев, Клинкхаммер — Линдберг — Рашевский;
Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Брызгалов;
Новиков — Петров, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.
«Авангард»:
Грубец (Демченко);
Емелин — Покка, Дедунов — Каблуков — Комаров;
Береглазов — Каски, Цегларик — Найт — Грицюк;
Готовец — Гончаров, Шевченко — Паре — Брюквин;
Жарков, Толчинский — Прохоркин — Якупов; Дианов.
Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.
Новость по темеА. Миронов — о Войнове: Слава в порядке, не трогайте его
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