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Форвард СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в свои ворота в матче с «Автомобилистом»

Форвард СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в свои ворота в матче с «Автомобилистом»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором санкт-петербургский СКА встречается с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. К концу первого периода счёт 2:0 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 15-й минуте матча нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек на входе в зону СКА обыграл нескольких соперников, но потерял шайбу. Снарядом завладел форвард санкт-петербургской команды Кирилл Марченко, его прессинговал Шейн Принс. В этот момент Кирсанов принял решение отдать передачу вдоль ворот, но в итоге шайба попала в щиток голкипера Александра Самонова и залетела в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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