Ю. Михайлис прокомментировал первую победу «Барыса» в сезоне

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2). Для казахстанцев это первая победа в сезоне.
«Хорошее начало с нашей стороны, полностью завладели инициативой. Вторая смена — и уже забили гол. Дальше много владели шайбой, и в позиционной атаке были хорошие моменты. На пятаке хорошо поработал Алихан Асетов и забил гол. Концовку смазали, подвели удаления. Наверное, потому что отдали много сил в первом и втором периодах, не было концентрации.
Связано ли попадание в состав Якоба Берглунда с травмой Романа Старченко? Роман сегодня выходил на лёд. Как он сам говорит, по самочувствию, в поездку он поедет, но домашнюю встречу со «Спартаком» он пропустит. А Якоба Берглунда мы сразу планировали на этот матч. Он вчера провёл тренировку, сегодня — раскатку, готов к играм. Здорово влился в команду, в тройку, где они играли с Аркадием Шестаковым и Кириллом Савицким. У него был голевой момент, который он мог реализовать. У парня хорошие данные и бросок, выигрывает вбрасывания, играет в большинстве и меньшинстве. Такой игрок нам нужен», — цитирует главного тренера официальный сайт «Барыса».
- 8 сентября 2021
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