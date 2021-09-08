СКА — «Автомобилист»: Самонова заменили после третьей пропущенной шайбы

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором санкт-петербургский СКА встречается с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. К середине второго периода счёт 3:1 в пользу подопечных Билла Питерса.

На 25-й минуте встречи после передачи Сергея Шумакова Стефан Да Коста убежал в контратаку «два в один» и, не сближаясь с голкипером Александром Самоновым, нанёс бросок. Российский вратарь не смог отбить шайбу. После этого тренерский штаб СКА принял решение заменить голкипера на шведа Ларса Юханссона.

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Единственную шайбу в составе СКА забросил шведский нападающий Фредрик Хендемарк.

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