«Ак Барс» потерпел третье поражение подряд, в овертайме уступив ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
На 29-й минуте матча Дмитрий Кагарлицкий вывел казанцев вперёд. Ему ассистировал нападающий Артём Галимов. На 54-й минуте армейцы убежали в контратаку, казанцы не доиграли на возврате, позволив Антону Слепышеву от правого борта прострелить на дальнюю штангу, откуда Матвей Гуськов переправил шайбу в ворота. Победную шайбу в овертайме забросил Клас Дальбек.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Подольске сыграет с «Витязем». ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Обе встречи состоятся 10 сентября.
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