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«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, в овертайме одолев «Адмирал»

«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, в овертайме одолев «Адмирал»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2021, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Букартс (Гареев) – 02:54' (5x5)   1:1 Гераськин (Вовченко, Рыков) – 15:58' (5x4)   1:2 Верба (Шевченко) – 31:07' (4x5)   2:2 Морозов (Думбадзе, Вовченко) – 45:44' (5x4)   3:2 Кодола – 64:52' (3x3)

На 3-й минуте Рихард Букартс с передачи Артёма Гареева вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Игорь Гераськин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 32-й минуте Марк Верба, забросив в меньшинстве после передачи Александра Шевченко, вывел «Адмирал» вперёд во второй раз. На 46-й минуте Егор Морозов вновь сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Владислав Кодола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Северсталь» примет челябинский «Трактор». Обе встречи состоятся 10 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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