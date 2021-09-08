«Северсталь» одержала первую победу в сезоне, в овертайме одолев «Адмирал»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

На 3-й минуте Рихард Букартс с передачи Артёма Гареева вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Игорь Гераськин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 32-й минуте Марк Верба, забросив в меньшинстве после передачи Александра Шевченко, вывел «Адмирал» вперёд во второй раз. На 46-й минуте Егор Морозов вновь сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Владислав Кодола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Северсталь» примет челябинский «Трактор». Обе встречи состоятся 10 сентября.