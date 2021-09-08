Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию СКА

«Автомобилист» прервал трёхматчевую победную серию СКА
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев – 10:57' (4x5)   0:2 Мэйсек – 15:44' (5x5)   0:3 Да Коста (Шумаков, Гуркин) – 24:14' (5x5)   1:3 Хендемарк (Марченко, Фальковский) – 28:30' (5x4)   2:3 Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен) – 44:20' (5x5)   2:4 Спунер (Принс, Мэйсек) – 49:05' (5x5)

На 11-й минуте Алексей Макеев в меньшинстве вывел «Автомобилист» вперёд после грубой ошибки на выходе Александра Самонова. На 16-й минуте форвард СКА Кирилл Марченко забросил шайбу в собственные ворота, гол записали на Брукса Мэйсека. На 25-й минуте «Автомобилист» забил в третий раз усилиями Стефана Да Косты. На 29-й минуте Фредрик Хендемарк, реализовав большинство, отыграл одну шайбу. На 45-й минуте Антон Бурдасов сократил отставание до минимума. На 50-й минуте Райан Спунер забил четвёртый гол в ворота СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 12 сентября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Автомобилист» 10 сентября встретится в Минске с местным «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021