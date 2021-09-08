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«Трактор» разгромил рижское «Динамо» со счётом 6:1

«Трактор» разгромил рижское «Динамо» со счётом 6:1
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 6
Трактор
Челябинск
0:1 Гика (Седлак, Тертышный) – 04:00' (5x5)   0:2 Пулккинен (Бэйлен, Гика) – 18:16' (5x4)   0:3 Кулик (Абрамов) – 21:27' (5x5)   1:3 Скворцов (Мейя) – 24:07' (5x5)   1:4 Тертышный (Гика, Яруллин) – 26:15' (5x5)   1:5 Седлак (Гика) – 30:00' (4x5)   1:6 Пулккинен (Бэйлен) – 43:17' (5x4)

На 5-й минуте Томаш Гика вывел «Трактор» вперёд. На 19-й минуте Теэму Пулккинен реализовал большинство. На 22-й минуте Евгений Кулик с передачи Виталия Абрамова забил третий гол. На 25-й минуте Гунарс Скворцов отыграл одну шайбу. В середине второго периода Никита Тертышный и Лукаш Седлак забросили по шайбе. В начале третьего игрового отрезка Пулккинен оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 10 сентября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» 12 сентября в Риге примет ярославский «Локомотив».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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