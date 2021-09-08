«Трактор» разгромил рижское «Динамо» со счётом 6:1

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» разгромил рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 5-й минуте Томаш Гика вывел «Трактор» вперёд. На 19-й минуте Теэму Пулккинен реализовал большинство. На 22-й минуте Евгений Кулик с передачи Виталия Абрамова забил третий гол. На 25-й минуте Гунарс Скворцов отыграл одну шайбу. В середине второго периода Никита Тертышный и Лукаш Седлак забросили по шайбе. В начале третьего игрового отрезка Пулккинен оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 10 сентября в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» 12 сентября в Риге примет ярославский «Локомотив».
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