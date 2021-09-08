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Московское «Динамо» забросило пять шайб «Авангарду», нанеся омичам 1-е поражение в сезоне

Московское «Динамо» забросило пять шайб «Авангарду», нанеся омичам 1-е поражение в сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Шипачёв (Войнов) – 19:52' (5x3)   1:1 Грицюк – 21:53' (5x5)   2:1 Шипачёв (Петунин, Миронов) – 23:07' (5x5)   3:1 Петунин (Шипачёв) – 33:56' (5x5)   3:2 Толчинский (Цегларик) – 39:56' (5x4)   4:2 Зайцев – 54:08' (5x5)   5:2 Рашевский (Войнов, Шипачёв) – 56:13' (5x5)

На последней минуте первого периода Вадим Шипачёв, реализовав двойное большинство с передачи Вячеслава Войнова, вывел москвичей вперёд. На старте второго игрового отрезка Арсений Грицюк сравнял счёт. На 24-й минуте Шипачёв оформил дубль. На 34-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу в ворота Шимона Грубеца, ассист на счету Шипачёва. На последней минуте периода Сергей Толчинский отыграл один гол. В конце матча по шайбе забросили Егор Зайцев и Дмитрий Рашевский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 12 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Авангард» 11 сентября примет финский «Йокерит».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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