Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал восемь очков в трёх матчах сезона
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
В этом матче нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав столько же результативных передач.
Таким образом, российский форвард набрал 8 очков в трёх матчах сезона: забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи.
Ранее Шипачёв оформил по дублю в ворота минского «Динамо» (4:1) и «Сибири» (4:0).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 12 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром».
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