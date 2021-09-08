Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал восемь очков в трёх матчах сезона

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Авангард». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

В этом матче нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав столько же результативных передач.

Таким образом, российский форвард набрал 8 очков в трёх матчах сезона: забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи.

Ранее Шипачёв оформил по дублю в ворота минского «Динамо» (4:1) и «Сибири» (4:0).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 12 сентября в Хабаровске сыграет с «Амуром».