Третьяк ответил на вопрос, кто повезёт сборную России по хоккею на ОИ-2022

Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на вопрос, кто повезёт сборную России на зимние Олимпийские игры, а также высказался о лимите на легионеров в хоккее и совмещении работы в сборной и клубе.



«Можно ли в хоккее поднять вопрос об отмене лимита, как это сейчас происходит в футболе? Нет. У нас есть пять иностранцев, которые могут играть. Мы этот вопрос сегодня не обсуждаем. Будет ли Набоков, Гончар, Буре или Хабибулин в тренерском штабе на Олимпиаде? Мы сейчас готовим две команды — А и Б, в зависимости от приезда игроков НХЛ. Вопрос усиления тренерского штаба будет решаться в декабре-январе.



Возможно ли, что не Брагин, а кто-то другой повезёт сборную на Олимпиаду? Пока таких вероятностей нет. Брагин возглавляет сборную. Сейчас в футболе отказываются от совмещения тренерской работы в клубе и сборной? Мы это всё проходили. Тренеры немного отходили от главной цели, потому что не всегда чувствовали дыхание КХЛ, дыхание игроков. Когда тренер находится в команде, он следит за ней, видит слабые и сильные стороны игроков. Я думаю, что совмещение на сегодняшний день — это абсолютно нормально», — цитирует Третьяка Sport24.

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