Фазель отметил роль Путина в формировании любви русских к спорту

Президент ИИХФ Рене Фазель выразил своё отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, рассказав о проблеме с участием игроков из НХЛ на зимних Олимпийских играх.



«Было очень трудно сделать так, чтобы игроки НХЛ поехали в Пекин. Вы знаете ситуацию с пандемией, это большое испытание для нас. Мы не знаем, сыграет ли целая лига. НХЛ — это бизнес, там $ 5 млрд в обороте. Мы должны понимать, что они уже закрывались и испытали финансовые проблемы.



Я бы поставил на то, что они приедут на Олимпиаду. Если есть мизерный шанс для того, чтобы все игроки НХЛ играли на Олимпиаде, то нам надо цепляться за него. Следующая Олимпиада только в 2026 году, пройдёт много времени, уйдёт целое поколение игроков, которые не сыграли на Олимпиаде. Я думаю, что хоккеисты из НХЛ хотят показать себя на Играх. Коннор Макдэвид сказал, что хочет сыграть на Олимпиаде, что он будет на четыре года старше на следующих Играх в Италии. Мы должны дать шанс игрокам. Это сложный и запутанный случай.



Мне нравится приезжать в Россию. Можно почувствовать страсть русских к спорту. Ваш президент Путин — большой фанат спорта, и мы можем увидеть, что он передаёт этот сигнал гражданам страны. И людям это нравится», — цитирует Фазеля Sport24.

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