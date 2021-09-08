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Мэйсек: мой гол СКА получился очень странным, не уверен, что именно случилось

Мэйсек: мой гол СКА получился очень странным, не уверен, что именно случилось
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:2).

«Мы стали больше выкладываться, все были включены в игру на 100%. Мы стали играть проще, старались быстрее разворачивать атаку, это сработало. Все в команде прибавили и сыграли очень хорошо.

Да уж, мой гол получился очень странным. Не уверен, что именно случилось после того, как я продвинулся в центр, но шайба оказалась в воротах соперника. Кажется, Принс оказывал давление на игрока, заставил его ошибиться.
Первый наш гол тоже был странным, Макеев проделал отличную работу, пошёл в прессинг, сунул клюшку под шайбу. К счастью, она зашла в ворота. Но знаете, если упорно работаешь, такие голы иногда будут залетать. Приятно, что сегодня наша команда была вознаграждена.

У нас два отличных вратаря в составе. Шикин сегодня играл великолепно, сделал несколько ключевых сейвов, держал нас в игре во втором периоде. Галкин тоже хороший вратарь, сейчас мы двигаемся от матча к матчу и знаем, что у нас на выбор два сильных вратаря», — передаёт слова Мэйсека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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