Кудашов: «Динамо» пытается исправить ситуацию со вбрасываниями. Очень много работаем

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями об игре ведущего звена.
«Потеря двух ведущих центров стала чувствительным ударом по игре на вбрасываниях с «Авангардом»? Первый период проиграли вбрасывания, потом чуть-чуть выровняли, но всё равно статистика не в нашу пользу. Дело даже не в том, что с «Авангардом». Мы в целом пытаемся исправить эту ситуацию и очень много работаем над этим. Надеюсь, что в дальнейшем подправим этот компонент.
Забивает только звено Шипачёва? У нас были игры, когда другие звенья вытаскивали матчи. Слава богу, что у Вадима идёт игра, и мы пользуемся этим — он больше времени проводит на льду. Но есть и другие игроки, которые способны взять игру на себя.
Перешли на игру в три звена, поэтому Новиков сыграл мало. Удаления в чужой зоне? Цепляли клюшки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 сентября 2021
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