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Кудашов: «Динамо» пытается исправить ситуацию со вбрасываниями. Очень много работаем

Кудашов: «Динамо» пытается исправить ситуацию со вбрасываниями. Очень много работаем
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями об игре ведущего звена.

«Потеря двух ведущих центров стала чувствительным ударом по игре на вбрасываниях с «Авангардом»? Первый период проиграли вбрасывания, потом чуть-чуть выровняли, но всё равно статистика не в нашу пользу. Дело даже не в том, что с «Авангардом». Мы в целом пытаемся исправить эту ситуацию и очень много работаем над этим. Надеюсь, что в дальнейшем подправим этот компонент.

Забивает только звено Шипачёва? У нас были игры, когда другие звенья вытаскивали матчи. Слава богу, что у Вадима идёт игра, и мы пользуемся этим — он больше времени проводит на льду. Но есть и другие игроки, которые способны взять игру на себя.

Перешли на игру в три звена, поэтому Новиков сыграл мало. Удаления в чужой зоне? Цепляли клюшки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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