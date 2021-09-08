Ожиганов — об ошибках Самонова: в жизни и кирпич на голову может упасть

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:4).

«Начали хорошо, закрепились в чужой зоне, владели инициативой, но пропустили два курьёзных гола. Никого не виню. В хоккее всё бывает. Самонов подарил нам две победы на выезде — всё бывает. В жизни и кирпич на голову может упасть. Всё может случиться.

Потом надо было отыгрываться, а «Автомобилист» подловил нас на контратаках. В том и заключается команда, чтобы не искать крайнего, а подбадривать друг друга. Надо было выиграть матч, чтобы всё это забылось, но не получилось.



В первом перерыве говорили, что у нас есть 40 минут, чтобы перевернуть игру и «отмазаться» за курьёзные голы. Я тоже забивал в свои ворота. Случается… Неправильно спускать всех собак над Марченко и Самонова. «Автомобилист» с самого начала стал играть «вторым номером». Пытались действовать на контратаках — и им повезло. В концовке они грамотно играли на линии броска, блокировали броски, не давали доводить шайбу до ворот», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.