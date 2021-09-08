Владимир Тарасенко может покинуть «Сент-Луис» в результате сделки с участием трёх клубов

«Сент-Луис Блюз» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко, сообщает североамериканский журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере».
В сделке могут быть задействованы три клуба. Отмечается, что есть одна команда, которая готова взять на себя часть зарплаты россиянина.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
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