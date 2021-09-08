Капитан «Бостона» Бержерон примет решение о новом контракте после сезона. Ему 36 лет

Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон заявил, что будет принимать решение относительно нового контракта уже следующим летом, сообщает североамериканский журналист Джо Хаггерти на своей странице в «Твиттере».



Сезон-2021/2022 станет для капитана «Брюинз» последним по восьмилетнему контракту на $ 52 млн (среднегодовая стоимость — $ 6,875 млн), который он подписал 12 июля 2013 года.



36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) очков в 160 встречах плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем ещё два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).

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