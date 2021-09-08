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Капитан «Бостона» Бержерон примет решение о новом контракте после сезона. Ему 36 лет

Капитан «Бостона» Бержерон примет решение о новом контракте после сезона. Ему 36 лет
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Капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон заявил, что будет принимать решение относительно нового контракта уже следующим летом, сообщает североамериканский журналист Джо Хаггерти на своей странице в «Твиттере».

Сезон-2021/2022 станет для капитана «Брюинз» последним по восьмилетнему контракту на $ 52 млн (среднегодовая стоимость — $ 6,875 млн), который он подписал 12 июля 2013 года.

36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) очков в 160 встречах плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем ещё два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).

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