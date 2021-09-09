«Колорадо» подписал пробный контракт с Анисимовым
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Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» подписал пробный контракт с россиянином Артёмом Анисимовым. Об этом сообщает CapFriendly.
Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на время тренировочного лагеря, после чего с россиянином могут заключить полноценный контракт.
В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Анисимов провёл 19 матчей за «Оттаву» и набрал девять очков (два гола и семь ассистов). Нападающий также выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус» и «Чикаго», провёл 771 матч и набрал 376 очков (180+196).
В минувшем сезоне «Колорадо» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и дошёл до второго раунда плей-офф, где со счетом 2-4 уступил «Вегасу». За команду выступают российские нападающие Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.
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