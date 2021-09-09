Плющев: первые матчи показали, что у «Локомотива» проблемы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о поражении «Локомотива» от минского «Динамо» в годовщину авиакатастрофы с участием ярославской команды.

«Наверное, здесь нет смысла искать какие-то моменты, в такие памятные даты не всегда можно справиться с ответственностью, с давлением. Не думаю, что нынешний «Локомотив», что называется, оторвался от корней, скорее команда просто психологически перегорела.

Другое дело, что результат с Минском, на мой взгляд, совсем не случайный. Перед стартом сезона «Локомотив» называли одним из главных фаворитов, он провёл интересную трансферную кампанию, смог подписать, например, такого недешёвого мастера, как Шалунов. Но первые матчи показали, что у «Локомотива» проблемы – команда играет натужно, отрезками, не видно особой мотивации. То же, что с Минском, было несколько дней назад с Ригой. Есть опасения, что речь идёт о системном сбое.

«Локомотив» – это особая команда, одна из самых игровых в России, в ней всегда уходили от примитивизма, стремились даже не к двухмерному, а к трёхмерному пониманию хоккея. Кроме того, Ярославль – это центр воспитания молодёжи, и болельщик всегда по-особому относится к местным хоккеистам.

И вот здесь перед руководством «Локомотива» встаёт вопрос: насколько концептуально точным оказалось решение пригласить на пост главного тренера Андрея Скабелку? Да, этот тренер дал результат, например, в «Барысе», где нет лимита на легионеров и где в первую очередь их необходимо расставить по правильным местам. Но идеальна ли такая кандидатура именно для Ярославля, где тренер обязан работать глубоко и системно, развивать молодёжь, – большой вопрос», – цитирует Плющева Russia-Hockey.