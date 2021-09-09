Нападающий «Ак Барса» Бурмистров: будем показывать другой хоккей
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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2, ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Играли довольно неплохо, самоотверженно, было много борьбы, много единоборств выиграли. Но пропустили ненужный гол в третьем периоде, незабитый буллит, ошибка в своей зоне в овертайме – и очередное поражение.
Проблемы с реализацией? Всегда есть нервозность, когда играешь за такой клуб и проигрываешь. Все нервничают, много эмоций, где-то чего-то не хватает. Через работу на тренировках это должно прийти, будем показывать другой хоккей», – цитирует Бурмистрова официальный сайт КХЛ.
Напомним, поражение от ЦСКА стало для «Ак Барса» третьим подряд. Ранее казанцы уступили «Куньлуню» и «Торпедо».
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