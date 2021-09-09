Сергачёв привёз Кубок Стэнли в Нижнекамск

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв привёз Кубок Стэнли в родной Нижнекамск. Хоккеист опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото с трофеем и геолокацией города.
Ранее «Нефтехимик» сообщал, что с 14:00 до 16:00 хоккеист представит Кубок Стэнли на «Нефтехим-Арене», а с 16:30 до 19:00 – в парке Нефтехимиков.
Сергачёв родился в Нижнекамске, однако на профессиональном и молодёжном уровне защитник не играл за команды из родного города.
В составе «Тампы» Сергачёв дважды завоевал Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 56 играх регулярного чемпионата, набрав 30 (4+26) очков при полезности «+5». В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 матчах, сделав три голевые передачи при полезности «0».
В финале Кубка Стэнли – 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в шести матчах. В составе «Лайтнинг» выступают три российских хоккеиста.
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