Макдэвид: мечта станет реальностью, если я смогу надеть канадский герб вместе с Кросби

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о составе сборной Канады на Олимпиаде в Пекине.



«Каждый раз, когда речь идёт о сборной Канады и нужно выбрать лучших из лучших, возникают дискуссии и предположения. Почему этот парень, почему тот парень? Конечно, как игрок ты немного задумываешься об этом. Канаде очень повезло, что у нее так много хороших игроков. Это хорошая проблема.



Шанс сыграть в команде с Сидни Кросби? Я ещё никогда не играл в одной команде с Сидни. Получу большое удовольствие, если смогу это сделать. Моя мечта станет реальностью, если я смогу надеть канадский герб вместе с Кросби», – цитирует Макдэвида Edmonton Journal.

Ранее сообщалось, что Кросби успешно перенёс операцию и восстановится не раньше чем через шесть недель.