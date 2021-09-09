Бах: болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на ОИ-2022

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением об участии хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине.
«Мы очень рады за игроков, которые были движущей силой в переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков. Мы благодарим Международную хоккейную федерацию, оргкомитет «Пекин-2022» и всех, кто был причастен к достижению соглашения. Болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на Играх в Пекине», – цитирует Баха ТАСС.
Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Также НХЛ сообщила, что у неё осталось право по выходу из договора с МОК. В документах установлена крайняя дата для выхода из договора со стороны лиги — 10 января 2022 года. За выход из соглашения до 10 января санкций не предусмотрено.
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