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Генменеджер «Пингвинз» сообщил, что Малкин ещё восстанавливается от травмы

Генменеджер «Пингвинз» сообщил, что Малкин ещё восстанавливается от травмы
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл рассказал о процессе восстановления нападающего клуба Евгения Малкина.

«Мы вернемся к этому вопросу, когда приблизится тренировочный лагерь, и Малкин увидится с врачом. Тогда у нас будет лучшее представление о его состоянии», – цитирует Хекстолла официальный сайт НХЛ.

Напомним, по окончании сезона-2020/2021 Малкин сделал операцию на колене. В 33 играх прошедшего регулярного сезона 34-летний нападающий набрал 28 (8+20) очков, также проведя в плей-офф 4 матча и набрав 5 (1+4) баллов.

Напомним, что новый сезон НХЛ начнётся 13 октября – в этот день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» в одном матче и «Вегас Голден Найтс» с «Сиэтл Кракен» – в другом.

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