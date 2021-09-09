Андрей Разин выставил на аукцион джерси Гуслистова, в котором игрок оформил дубль

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» объявил о проведении аукциона. Специалист выставил свитер нападающего Никиты Гуслистова.



«Мой старший сын Никита попросил игровую майку «Северстали», чтобы приходить в ней на хоккей и болеть за команду.



В этом сезоне у нас новые джерси. На складе мне дали прошлогоднюю майку Никиты Гуслистова. Это та, в которой он сделал самый молодой хет-трик среди россиян, и в ней же он был самым молодым капитаном в игре со СКА.



Мне пришла мысль выставить её на аукцион, и все вырученные деньги передать фонду ветеранов «Северстали», ведь если бы не они, Никита мог выбрать другой вид спорта.



Победителю мы с Гуслистовым вручим майку лично, если вы живёте в одном из городов, представляющих КХЛ, или отправим по почте», – написал Разин в «Инстаграме».