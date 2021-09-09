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Андрей Разин выставил на аукцион джерси Гуслистова, в котором игрок оформил дубль

Андрей Разин выставил на аукцион джерси Гуслистова, в котором игрок оформил дубль
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в «Инстаграме» объявил о проведении аукциона. Специалист выставил свитер нападающего Никиты Гуслистова.

«Мой старший сын Никита попросил игровую майку «Северстали», чтобы приходить в ней на хоккей и болеть за команду.

В этом сезоне у нас новые джерси. На складе мне дали прошлогоднюю майку Никиты Гуслистова. Это та, в которой он сделал самый молодой хет-трик среди россиян, и в ней же он был самым молодым капитаном в игре со СКА.

Мне пришла мысль выставить её на аукцион, и все вырученные деньги передать фонду ветеранов «Северстали», ведь если бы не они, Никита мог выбрать другой вид спорта.

Победителю мы с Гуслистовым вручим майку лично, если вы живёте в одном из городов, представляющих КХЛ, или отправим по почте», – написал Разин в «Инстаграме».

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