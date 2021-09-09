«Динамо Мн» вызвало пятерых игроков из фарм-клуба. Ранее сообщалось о вирусе в команде

Минское «Динамо» вызвало из фарм-клуба Александра Когалева, Александра Суворова, Виталия Пинчука, Дмитрия Дерябина и Павла Денисова, сообщает официальный сайт команды.



Ранее главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт говорил о том, что в команде ходит вирус простуды. Одним из заболевших был голкипер Патрик Рыбар.

Таким образом, вызванные хоккеисты не примут участие в ближайших матчах чемпионата Беларуси.

Напомним, что в текущем регулярном чемпионате КХЛ минчане провели три встречи: уступили московскому «Динамо» (1:4), выиграли у «Северстали» (4:1) и ярославского «Локомотива» (4:3). В следующей игре динамовцы встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом» 10 сентября, а 12-го сыграют с казанским «Ак Барсом».