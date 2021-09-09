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Кожевников: Овечкина и Малкина надо брать на Олимпиаду. Они сыграют как в последний раз

Кожевников: Овечкина и Малкина надо брать на Олимпиаду. Они сыграют как в последний раз
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, нужно ли брать на Олимпийские игры в состав сборной России Александра Овечкина и Евгения Малкина.

«Геннадий Курдин (первый тренер форвардов Никиты Гусева и Никиты Кучерова. — прим. «Чемпионата») заявил, что ни Александра Овечкина, ни Евгения Малкина не нужно брать на Олимпиаду-2022 в Пекине? Что такого в том, что человек имеет своё мнение? Высказался и высказался. Это что, какой-то авторитет сказал?

Я лично считаю, что и Овечкина, и Малкина надо брать. Да и Кучерова тоже надо. Потому что у нас своих игроков элементарно не будет хватать. А Александр и Евгений поедут, просто будут играть на этой Олимпиаде как в последний раз. Больше у них вариантов не будет.

Почти тем же составом — вместе с Овечкиным и Малкиным — сборная провалилась на домашней Олимпиаде в Сочи, когда вылетела в четвертьфинале? Ну да. И проиграли американцам. И то там было поражение с ошибками. Не понимаю, почему тогда не было разбирательств по этому поводу.

Тут другая вещь. Если мы так будем смотреть, то вот пример — без них мы не выигрывали с 2014 года чемпионаты мира. Без Овечкина, Малкина. А с кем тогда ехать в Пекин в 2022-м, если не с ними?

Что думаю насчёт будущего капитана сборной? Да тут должна команда избирать. Есть тренер, есть игроки. Да и при чём тут Овечкин? Выберет сборная Александра — будет он. Выберет, например, Кучерова или Гусева — будут они. Посмотрим», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».

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