Кожевников: Овечкина и Малкина надо брать на Олимпиаду. Они сыграют как в последний раз

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, нужно ли брать на Олимпийские игры в состав сборной России Александра Овечкина и Евгения Малкина.



«Геннадий Курдин (первый тренер форвардов Никиты Гусева и Никиты Кучерова. — прим. «Чемпионата») заявил, что ни Александра Овечкина, ни Евгения Малкина не нужно брать на Олимпиаду-2022 в Пекине? Что такого в том, что человек имеет своё мнение? Высказался и высказался. Это что, какой-то авторитет сказал?



Я лично считаю, что и Овечкина, и Малкина надо брать. Да и Кучерова тоже надо. Потому что у нас своих игроков элементарно не будет хватать. А Александр и Евгений поедут, просто будут играть на этой Олимпиаде как в последний раз. Больше у них вариантов не будет.



Почти тем же составом — вместе с Овечкиным и Малкиным — сборная провалилась на домашней Олимпиаде в Сочи, когда вылетела в четвертьфинале? Ну да. И проиграли американцам. И то там было поражение с ошибками. Не понимаю, почему тогда не было разбирательств по этому поводу.



Тут другая вещь. Если мы так будем смотреть, то вот пример — без них мы не выигрывали с 2014 года чемпионаты мира. Без Овечкина, Малкина. А с кем тогда ехать в Пекин в 2022-м, если не с ними?



Что думаю насчёт будущего капитана сборной? Да тут должна команда избирать. Есть тренер, есть игроки. Да и при чём тут Овечкин? Выберет сборная Александра — будет он. Выберет, например, Кучерова или Гусева — будут они. Посмотрим», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».