Кожевников: Овечкина и Малкина надо брать на Олимпиаду. Они сыграют как в последний раз

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, нужно ли брать на Олимпийские игры в состав сборной России Александра Овечкина и Евгения Малкина.
«Геннадий Курдин (первый тренер форвардов Никиты Гусева и Никиты Кучерова. — прим. «Чемпионата») заявил, что ни Александра Овечкина, ни Евгения Малкина не нужно брать на Олимпиаду-2022 в Пекине? Что такого в том, что человек имеет своё мнение? Высказался и высказался. Это что, какой-то авторитет сказал?
Я лично считаю, что и Овечкина, и Малкина надо брать. Да и Кучерова тоже надо. Потому что у нас своих игроков элементарно не будет хватать. А Александр и Евгений поедут, просто будут играть на этой Олимпиаде как в последний раз. Больше у них вариантов не будет.
Почти тем же составом — вместе с Овечкиным и Малкиным — сборная провалилась на домашней Олимпиаде в Сочи, когда вылетела в четвертьфинале? Ну да. И проиграли американцам. И то там было поражение с ошибками. Не понимаю, почему тогда не было разбирательств по этому поводу.
Тут другая вещь. Если мы так будем смотреть, то вот пример — без них мы не выигрывали с 2014 года чемпионаты мира. Без Овечкина, Малкина. А с кем тогда ехать в Пекин в 2022-м, если не с ними?
Что думаю насчёт будущего капитана сборной? Да тут должна команда избирать. Есть тренер, есть игроки. Да и при чём тут Овечкин? Выберет сборная Александра — будет он. Выберет, например, Кучерова или Гусева — будут они. Посмотрим», — цитирует Кожевникова «Спорт день за днём».
- 9 сентября 2021
-
16:58
-
16:35
-
16:23
-
15:37
-
15:05
-
14:44
-
13:49
-
13:23
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
11:46
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:53
-
09:26
-
08:44
-
08:27
-
05:28
- 8 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:25
-
23:16
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:41
-
22:38