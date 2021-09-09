Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панин вышел на матч со «Спартаком» с фингалом после драки с Карри

Панин вышел на матч со «Спартаком» с фингалом после драки с Карри
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе местный «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости ведут со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард Сергей Широков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вышел на матч с фингалом. В прошлом матче клуба, который состоялся 7 сентября с «Металлургом» (7:2), хоккеист подрался с форвардом магнитогорского клуба Джошем Карри. По результатам драки Панину разбили бровь.

В самой стычке победу одержал нападающий «Металлурга». Оба хоккеиста получили штраф «5+10», дополнительно Карри был наказан на пять минут за толчок соперника на борт.

Новость по теме
Джош Карри и Григорий Панин подрались в матче «Металлург» – «Салават»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021