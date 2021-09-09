Панин вышел на матч со «Спартаком» с фингалом после драки с Карри

Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе местный «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости ведут со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард Сергей Широков.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вышел на матч с фингалом. В прошлом матче клуба, который состоялся 7 сентября с «Металлургом» (7:2), хоккеист подрался с форвардом магнитогорского клуба Джошем Карри. По результатам драки Панину разбили бровь.
В самой стычке победу одержал нападающий «Металлурга». Оба хоккеиста получили штраф «5+10», дополнительно Карри был наказан на пять минут за толчок соперника на борт.
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