Панин вышел на матч со «Спартаком» с фингалом после драки с Карри

Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе местный «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После первого периода гости ведут со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард Сергей Широков.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин вышел на матч с фингалом. В прошлом матче клуба, который состоялся 7 сентября с «Металлургом» (7:2), хоккеист подрался с форвардом магнитогорского клуба Джошем Карри. По результатам драки Панину разбили бровь.

В самой стычке победу одержал нападающий «Металлурга». Оба хоккеиста получили штраф «5+10», дополнительно Карри был наказан на пять минут за толчок соперника на борт.