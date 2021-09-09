Бывший форвард «Тампы» и «Миннесоты» завещал свой мозг для научных исследований

Бывший форвард «Тампы», «Анахайма» и «Миннесоты» Джей Ти Браун рассказал, что завещал свой мозг для научных исследований бостонскому фонду Concussion Legacy Foundation.



Как сообщает TSN, они будут посвящены изучению влияния сотрясений и травм головы на развитие хронической энцефалопатии.



«Нам нужна дополнительная информация о черепно-мозговых травмах и сотрясениях мозга. Та информация, которую можно получить, изучая мозг после смерти.



Я люблю хоккей и хочу, чтобы игра развивалась. Хочу сделать всё возможное, чтобы она стала безопаснее для будущих поколений. Также я думаю о здоровье своего мозга, учитывая то, в каком стиле я играл.



На льду я был решительным и энергичным, не боясь столкновений… Я не знаю, какое влияние драки оказали на мой мозг. Это одна из причин, по которой я решился на подобный шаг», – заявил Браун.