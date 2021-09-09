Овечкин прибыл в тренировочный комплекс «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в тренировочный комплекс клуба.



Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Саманта Пэлл, 35-летний форвард сегодня, 9 сентября, присоединился к группе игроков, занимающихся в спортивном комплексе клуба — «Медстар». Отмечается, что лагерь новичков «Кэпиталз» начинается 18 сентября, для основного состава — 22 сентября.

Напомним, летом хоккеист подписал новое пятилетнее соглашение с «Вашингтоном» на общую сумму $ 47,5 млн.



Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.



В прошедшем чемпионате Александр сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.