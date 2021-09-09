Миронов — об игре Красикова: всё так складывается, звёзды или что там…

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:2).



«Игра понравилась, хороший матч. У нас были моменты, у соперника тоже. Где-то сопернику повезло, пропустили ненужный гол в конце второго периода. Ребята играли до конца, не опустили рук, старались.



Хороший матч Красикова? Всё так складывается, звёзды или что там… Он показывает хорошую игру, как и вся команда. Не хотелось бы сейчас что-то серьёзно менять. Пообщаемся с тренером вратарей, решим, кто будет играть в следующем матче.



Мы готовились, разбирали команду «Салават». Знали, как команда играет, старались найти противоядие. Была задача сыграть от обороны, но ненужный гол нас подвёл. Ребята задание выполнили, но удача была не на нашей стороне.



В третьем периоде бились до конца, старались сравнять счёт. У нас всё отлично, коллектив сложился великолепный, ребята готовы биться друг за друга. Я сторонник, чтобы защитники подключались в атаку, но порой игра складывается так, что это опасно делать, поэтому иногда лучше откатиться. Всё зависит от игры», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.