Лямся: Шмелёв — очень умный и мастеровитый игрок, у них хорошая «химия» с Кадейкиным

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:1), а также поделился мнением о взаимопонимании Александра Кадейкина и Сергея Шмелёва.
«Это был первый домашний матч в сезоне для нас, мы его с нетерпением ждали. Первые 20 минут мы играли не в свой хоккей, были медлительны и испытывали нервозность. Во втором периоде показали совсем другую игру. Сегодня забросили только две шайбы, но создали много моментов. Отмечу игру вратаря соперника. В третьем периоде мы потеряли свой стиль, не так агрессивно действовали, поэтому «Спартак» добавил. В общем и целом игрой доволен. Нас ждал непростой соперник.
Оценю Шмелёва как очень умного и мастеровитого игрока. Порой ты думаешь, что не видишь его на льду, но он принимает правильные решения. Сегодня Шмелёв забил важную шайбу. Он играет вместе с Кадейкиным, у них хорошая «химия». У нас пять полноценных звеньев.
Прошло всего четыре игры, нас ждёт очень длинный сезон. Моя философия – если хочешь выигрывать, то нужен микс из молодых и опытных игроков. Надо понимать, какие личности играют у тебя в команде, мы старались набирать хороших игроков», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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