Р. Ротенберг: если говорим молодому игроку, что он получит развитие в СКА — мы это даём

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился мнением, что нужно делать, чтобы молодые игроки оставались в КХЛ.



Есть ли способ заставить молодых хоккеистов не рваться в НХЛ? Создавать условия для развития. Прежде всего хоккеисты сами должны понимать, что дома в них вкладываются, что здесь их развитие будет проходить более быстро и качественно. Понятно, когда в НХЛ уезжает сформировавшийся игрок, как Зуб или Капризов. И совсем другое дело — когда в Америку рвутся 16—17-летние ребята: возможность пробиться у них минимальна, а вот шанс потерять важнейшие годы становления, перехода во взрослый хоккей — гораздо выше.



Далее — доверие молодёжи. К счастью, сейчас многие клубы стали не бояться привлекать молодых игроков, мы в СКА так поступаем уже несколько лет. Мичков, Хуснутдинов, Кирсанов, Свечков, Чибриков — все эти парни здорово провели предсезонку, мы рассчитываем на них и других ребят по ходу сезона. Ну и конечно, фундамент — это качественная и современная инфраструктура. Какая, например, есть у нас в «Хоккейном городе». Плюс тренерские кадры, лагеря развития, школы академии, где занимаются по программе «Красная машина». Сейчас нам проще убеждать молодых хоккеистов не уезжать в североамериканские лиги. И они сами, и их родители могут познакомиться с условиями, которые сейчас созданы для них, и понять, что для них гораздо полезнее оставаться в России. И многие сейчас выбирают остаться. Для нас это очень важно, и мы этим очень гордимся.



Если мы говорим молодому игроку, что он получит у нас развитие, индивидуальный подход, правильное отношение, лёд, лучшую инфраструктуру, мы это ему и даём. И вы можете спросить любого игрока в составе СКА, как мы отвечаем за наши обещания. Вам все расскажут, что они получили всё, что с ними обсуждали перед переходом», — приводит слова Ротенберга «Фонтанка».