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«Торпедо» с минимальным преимуществом обыграло «Сочи»

«Торпедо» с минимальным преимуществом обыграло «Сочи»
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Нижегородское «Торпедо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

Счёт в игре на 17-й минуте открыл нападающий гостей Амир Гараев, после передач от Егора Бабенко и Александра Жабреева. На 26-й минуте сравнял счёт словацкий форвард Марек Гривик, ему ассистировали Даниэль Заар и Теодор Леннстрём.

На 37-й минуте в большинстве победную шайбу в ворота Магнуса Хелльберга отправил защитник Зият Пайгин. Авторы голевой передачи – Энди Мили и Иван Чехович.

В следующем матче «Торпедо» встретится с петербуржским СКА. Игра состоится в воскресенье, 12 сентября, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск. «Сочи» сыграет с «Куньлунем» в субботу, 11 сентября, в Мытищах. Стартовый свисток – в 19:30 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Гараев (Бабенко, Жабреев) – 16:33' (5x5)   1:1 Гривик (Заар, Леннстрём) – 25:45' (5x5)   2:1 Пайгин (Мили, Чехович) – 36:53' (5x4)
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