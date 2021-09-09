«Торпедо» с минимальным преимуществом обыграло «Сочи»

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



Счёт в игре на 17-й минуте открыл нападающий гостей Амир Гараев, после передач от Егора Бабенко и Александра Жабреева. На 26-й минуте сравнял счёт словацкий форвард Марек Гривик, ему ассистировали Даниэль Заар и Теодор Леннстрём.



На 37-й минуте в большинстве победную шайбу в ворота Магнуса Хелльберга отправил защитник Зият Пайгин. Авторы голевой передачи – Энди Мили и Иван Чехович.



В следующем матче «Торпедо» встретится с петербуржским СКА. Игра состоится в воскресенье, 12 сентября, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск. «Сочи» сыграет с «Куньлунем» в субботу, 11 сентября, в Мытищах. Стартовый свисток – в 19:30 мск.