«Йокерит» в гостях обыграл «Куньлунь», команды забросили 11 шайб на двоих

Финский «Йокерит» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного сезона-2021\22 Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:5 (1:1, 4:2, 1:2). Матч прошёл в Мытищах на «Арена-Мытищи».



В составе победителей дублем отличился защитник Филип Хольм, а также заброшенными шайбами отметились форварды Маркус Хянникяйнен, Теэму Турунен, Калле Коссила и Марко Анттила. У «Куньлуня» забили нападающие Кори Кейн, Грег Сквайрз, Итан Верек, Спенсер Фу и Брэндон Ип.



«Йокерит» одержал вторую победу в сезоне. Ранее подопечные Лаури Марьямяки обыграли «Трактор» (5:4, ОТ), и проиграли «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). «Куньлунь» единственную победу одержал над «Ак Барсом» (4:3), а также уступил «Нефтехимику» (1:5) и рижскому «Динамо» (5:6).



В следующей встрече «Йокерит» сыграет с обладателем Кубка Гагарина – 2021 – «Авангардом». Матч состоится в субботу, 11 сентября, в Балашихе. Начало – в 17:00 мск. «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.