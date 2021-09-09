Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокерит» в гостях обыграл «Куньлунь», команды забросили 11 шайб на двоих

«Йокерит» в гостях обыграл «Куньлунь», команды забросили 11 шайб на двоих
Комментарии

Финский «Йокерит» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного сезона-2021\22 Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:5 (1:1, 4:2, 1:2). Матч прошёл в Мытищах на «Арена-Мытищи».

В составе победителей дублем отличился защитник Филип Хольм, а также заброшенными шайбами отметились форварды Маркус Хянникяйнен, Теэму Турунен, Калле Коссила и Марко Анттила. У «Куньлуня» забили нападающие Кори Кейн, Грег Сквайрз, Итан Верек, Спенсер Фу и Брэндон Ип.

«Йокерит» одержал вторую победу в сезоне. Ранее подопечные Лаури Марьямяки обыграли «Трактор» (5:4, ОТ), и проиграли «Ак Барсу» (0:3) и «Нефтехимику» (2:4). «Куньлунь» единственную победу одержал над «Ак Барсом» (4:3), а также уступил «Нефтехимику» (1:5) и рижскому «Динамо» (5:6).

В следующей встрече «Йокерит» сыграет с обладателем Кубка Гагарина – 2021 – «Авангардом». Матч состоится в субботу, 11 сентября, в Балашихе. Начало – в 17:00 мск. «Куньлунь» в этот же день примет «Сочи», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 сентября 2021, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 6
Йокерит
Хельсинки
1:0 Кейн – 04:03' (5x5)   1:1 Анттила – 09:14' (4x5)   1:2 Хольм (Юнттила) – 20:16' (5x5)   2:2 Сквайрз – 21:08' (4x5)   2:3 Коссила (Лескинен, Скленичка) – 23:51' (5x5)   3:3 Верек (Спроул, Ип) – 27:48' (5x4)   3:4 Хольм (О'Нилл, Линдбом) – 34:14' (5x5)   3:5 Турунен (Лескинен, Грант) – 39:00' (5x5)   4:5 Фу (Фрэм, Николлс) – 54:08' (5x4)   4:6 Хянникяйнен (Пакаринен, Коссила) – 55:41' (5x4)   5:6 Ип (Вонг) – 58:37' (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021