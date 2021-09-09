Ставровский — об 1:2 с «Торпедо»: вратарь соперника сыграл более удачно, чем наши форварды
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Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:2).
«Была ровная игра, но вратарь соперника сегодня сыграл более удачно, чем наши нападающие. Нужно реализовывать моменты, которые мы создаём. Все эти вещи сегодня стали причиной поражения.
Что у команды пока не получается при игре в меньшинстве? У нас есть специальный тренер, который работает над этим. Он активно работает, и мы стараемся убрать этот недостаток. Будем дальше работать.
Насколько доволен игрой нападающих в тех сочетаниях, которые сформировали сегодня? Если мы забили всего один гол, конечно, недовольны. Будем смотреть, работать и вносить изменения в следующей игре», — приводит слова Ставровского официальный сайт «Торпедо».
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