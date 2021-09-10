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Фридман: Михеев просил «Торонто» об обмене, клуб отказал

Фридман: Михеев просил «Торонто» об обмене, клуб отказал
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Нападающий «Торонто» Илья Михеев просил клуб об обмене после завершения сезона-2020/2021.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, «Мэйпл Лифс» ясно дали понять, что не будут удовлетворять просьбу. В связи с уходом Зака ​​Хаймана и Джо Торнтона, также игравших на левом краю, клуб дал понять российскому хоккеисту, что считает его одним из ключевых игроков и ожидает, что он проведет успешный сезон.

В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 Михеев провёл 54 матча, забив семь голов и сделав 10 результативных передач при показателе полезности "+5". В плей-офф Кубка Стэнли он провёл семь матчей, не набрав ни одного очка.

Контракт Михеева со средней зарплатой $ 1,645 млн действует до конца следующего сезона.

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