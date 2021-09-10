Папа Даниила Собченко: иногда тянет на кладбище. Сяду, поговорю с ним, и становится легче

Отец Даниила Собченко Евгений Собченко поделился воспоминаниями об авиакатастрофе, которая произошла в 2011 году с ярославским «Локомотивом», в которой погиб его сын.



«Я на девятый день осознал, что произошло. Похороны, поминки, кладбище, потом понял, что его нет, напился. Не чувствовал меры, мог за раз выпить два литра, проснуться – и по новой. Убивал память, но ничего не получилось, только здоровью навредил, пришлось даже в больнице полежать. Понял, что надо держаться, жить дальше, тем более есть, ради кого жить.



Я бы уже дедушкой был… У Даниила были планы через год жениться, говорил, что сразу хочет двоих детей, а я буду их воспитывать. Лет восемь моим внукам уже бы было…



Меня иногда тянет на кладбище. Сяду, поговорю с ним, и становится легче. Были какие-то неудачи у Ильи, просил у Дани помощи. Может, совпадение, но Илья после этого стал забивать.



Недавно совсем, когда Илья был в Словакии у этих обманщиков хоккея, зашёл в церковь у дома. Сижу, и в голове мысль бьётся: «Забери его оттуда». И сразу же Илья звонит: «Я тут больше не могу», а следом из Дмитрова звонят, приглашают к себе. Я сразу воспрял духом», — сказал Собченко-старший в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.



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