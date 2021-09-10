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Василевский приехал в Уфу вместе с Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи»

Василевский приехал в Уфу вместе с Кубком Стэнли и «Конн Смайт Трофи»
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прибыл в Уфу вместе с Кубком Стэнли и призом «Конн Смайт Трофи».

Сегодня утром, 10 сентября, Василевский встретился с воспитанниками школы «Салавата Юлаева» во Дворце спорта. На льду арены Василевский впервые презентовал Кубок Стэнли в столице Башкортостана. Затем у детей и их родителей была возможность сфотографироваться с хоккеистом и трофеем в холле Дворца спорта.

Позже Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» будут перевезены в «Уфа-Арену», на которой будет также проведена фотосессия.

Напомним, в финале Кубка Стэнли – 2021 «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах. «Лайтнинг» взяли трофей второй год подряд. Василевский принял участие в 23 играх плей-офф — 2021, выиграв 16 из них, пропуская в среднем 1,90 шайбу за игру и отбивая 93,7% бросков.

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