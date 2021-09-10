Пронгер: Тарасенко хочет сменить обстановку, «Сент-Луис» не заинтересован в нём

Бывший защитник «Сент-Луис Блюз» Крис Пронгер поделился мнением о возможном обмене российского форварда клуба Владимира Тарасенко.
«Последние три года были явно тяжёлыми для Тарасенко, учитывая три операции на плече. Из-за этого он мало играл, поэтому то и дело выпадал из состава. Я не думаю, что всё шло так, как он ожидал, то же касается и клуба.
Тарасенко хочет сменить обстановку. Когда ты хоккеист и понимаешь, что клуб не заинтересован в тебе, в ответ ты не заинтересован в нём.
Долгое отсутствие утомительно для игрока — восстанавливать силы, думать, что уже здоров, а потом опять испытывать боль. Я, конечно, могу понять его разочарование по поводу того, что он работал и восстанавливался, а затем всё возвращалось. Это само по себе утомительно, не говоря уже о травмах, реабилитации и всём, через что приходится проходить», — цитирует Пронгера The Athletic.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Форвард принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
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