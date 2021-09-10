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«Оттава» может заключить 8-летний контракт с Ткачуком с кэпхитом $ 8 млн

«Оттава» может заключить 8-летний контракт с Ткачуком с кэпхитом $ 8 млн
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«Оттава Сенаторз» работает над новым соглашением для форварда Брэди Ткачука.

Как сообщает инсайдер Sportnset Эллиотт Фридман, его условия могут быть близки к контракту, который ранее подписал клубом с защитником Тома Шабо. 24-летний хоккеист в 2019 году заключил соглашение на 8 лет с кэпхитом $ 8 млн.

«Уверены ли мы, что с Ткачуком будет подписан контракт к моменту начала лагеря? Да. Такие переговоры не всегда даются легко, они отнимают немного больше времени», – заявил генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

Если стороны не договорятся о долгосрочной сделке, то переключатся на вариант с более коротким сроком. Приоритет – договориться до старта тренировочного лагеря.

У 21-летнего Ткачука завершился срок действия контракта новичка. За 3 сезона в НХЛ он провёл 198 матчей за «Оттаву», набрав 125 (60+65) очков при полезности "-41".

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