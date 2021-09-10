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Кугрышев — об 1:2 с «Салаватом»: сами себе привезли голы и не смогли вытащить матч

Кугрышев — об 1:2 с «Салаватом»: сами себе привезли голы и не смогли вытащить матч
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Нападающий «Спартака» Дмитрий Кугрышев прокомментировал итоги матча со своим бывшим клубом – «Салаватом Юлаевым» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересная была игра, было много моментов у нас и у «Салавата». Допустили ошибки, сами привезли себе голы и не смогли вытащить этот матч.

Здесь всегда приятно играть. И не только тем, кто раньше выступал за «Салават». Были особенные эмоции, но они были исключительно положительные.

Сегодня была такая игра, что она могла и в нашу сторону перевернуться, но этого не случилось. Во втором периоде минут десять было очень сложно, потому что переигрывали смены. «Салават» по 3-4 звена на одну пятерку накладывал, и из-за этого был некий спад.

Насколько доволен своей ролью в «Спартаке»? Роль немножко изменилась, появилось больше игрового времени. Но всё это нужно переводить в голы и голевые передачи. Пока с этим не так хорошо, но впереди много времени и многое можно изменить и поправить», – цитирует Кугрышева «Горобзор.ру».

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