Василевский: я об одном-то Кубке Стэнли мог только мечтать в 27 лет, а тут два подряд
Поделиться
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об ощущениях от завоевания двух Кубков Стэнли подряд, а также о собственном стиле в одежде.
«Самые положительные эмоции от завоевания второго Кубка Стэнли подряд. Даже не могу описать ощущения. Об одном-то Кубке мог только мечтать в 27 лет, а тут два подряд, да ещё и «Конн Смайт» в придачу. Мечта сбылась, но всё уже в прошлом. В следующем месяце начинается новый сезон, перевернули страницу, идём дальше.
Стал элегантно одеваться в последнее время? Шьёт костюмы точно не супруга, но она повлияла на мой стиль. Раньше я носил какую-то яркую одежду, чтобы всё сверкало, сейчас всё более лаконично и сдержанно», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 10 сентября 2021
-
12:31
-
12:23
-
12:19
-
12:00
-
11:26
-
10:43
-
10:10
-
09:49
-
09:25
-
08:57
-
08:33
-
08:16
- 9 сентября 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:34
-
23:13
-
23:10
-
22:54
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:43
-
18:28
Партнерский контент