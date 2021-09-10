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Василевский: я об одном-то Кубке Стэнли мог только мечтать в 27 лет, а тут два подряд

Василевский: я об одном-то Кубке Стэнли мог только мечтать в 27 лет, а тут два подряд
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об ощущениях от завоевания двух Кубков Стэнли подряд, а также о собственном стиле в одежде.

«Самые положительные эмоции от завоевания второго Кубка Стэнли подряд. Даже не могу описать ощущения. Об одном-то Кубке мог только мечтать в 27 лет, а тут два подряд, да ещё и «Конн Смайт» в придачу. Мечта сбылась, но всё уже в прошлом. В следующем месяце начинается новый сезон, перевернули страницу, идём дальше.

Стал элегантно одеваться в последнее время? Шьёт костюмы точно не супруга, но она повлияла на мой стиль. Раньше я носил какую-то яркую одежду, чтобы всё сверкало, сейчас всё более лаконично и сдержанно», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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