Василевский – о Кучерове: он просто лучший, легенда!

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал слова одноклубника Никиты Кучерова, который после победы в Кубке Стэнли заявил, что он не согласен с тем, что «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата – получил вратарь «Вегас Голден Найт» Марк-Андре Флёри, а не Василевский.
«Я увидел интервью Никиты Кучерова в свою поддержку на следующий день. Класс! Никита — молодец, полностью его поддерживаю. Человек выразил своё мнение, с которым я согласен. Никита год не играл, вышел в плей-офф, сразу доминировал. Он просто лучший, легенда!», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — 2021 — приза лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли.
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