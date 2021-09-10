Камалов — о переломе челюсти: спасибо жене, она спасла. Без неё бы точно похудел на 20 кг

Защитник «Сочи» Никита Камалов рассказал о восстановлении от перелома челюсти, который получил летом во время предсезонки.



«После страшного перелома челюсти приходится играть в маске? Первые три дня было непривычно. Всё-таки с того времени, когда мне было 18 и я играл в маске, прошло уже семь лет. Сначала как будто бы ничего не видел, темнота. Особенно тяжело было шайбу в ногах разглядеть. Но сейчас освоился. Хотя очень хочется снова играть с визором. Но пока ещё рано. Сколько буду играть в маске? Месяц ещё точно.



После такой травмы психологически будет сложно снять маску? Думаю, сделаю это спокойно. Да, иногда бывает, что игрок, сломавший, например, ногу, в игре интуитивно старается её убрать, чтобы ещё раз не попали шайбой. Я буду спокойно играть в визоре, как только почувствую, что восстановление прошло успешно.



Сейчас жизнь вернулась в привычные рамки? Понемногу. Где-то через неделю, как сняли шины, я ещё не мог есть твёрдую пищу. Но сейчас уже можно что-то жевать и откусывать. Приближается тот момент, когда у меня не будет никаких ограничений.



Я был на чистке после того, как сняли шины. Это обязательная процедура. После перелома немного съехала челюсть в сторону, прикус чуть изменился. Плюс шины тоже оказали влияние. Поэтому после сезона пойду к стоматологу, чтобы плотно заняться зубами.



Безумно хотелось какого-нибудь мяса. Курицу, котлеты, шашлык. И вот спустя полтора месяца я смог поесть курицу. Никогда бы не подумал, что курица бывает такая вкусная! Наверное, это глупо звучит, но когда ты столько времени только пил из трубочки…



Жена совершила подвиг, помогая в эти дни? Да. Она прилетела с дочкой на следующий день. И сделала всё возможное, чтобы я смог держать себя в форме. Без неё я точно похудел бы килограммов на двадцать. Спасибо ей огромное. Настя меня заставляла кушать, постоянно следила за питанием. Она реально меня спасла», – цитирует Камалова пресс-служба клуба.